Metroid Dread finalmente llegó al mercado, y los jugadores parecen haber quedado fascinados con la nueva propuesta de MercurySteam. El juego cuenta con muchas novedades, pero también retoma elementos y villanos clásicos de la saga, y si has estado teniendo problemas con *este* en particular, pues acá te dejamos una sencilla solución.

Dread trae de vuelta a Kraid, el gigantesco Space Pirate que Samus Aran anteriormente venció en el Metroid original, el remake de Zero Mission y Super Metroid. Bueno, si este jefe te ha estado dando dolores de cabeza, entonces no te preocupes que los usuarios ya descubrieron cómo vencerlo fácilmente.

Glaedrax, jugador experto de Metroid, reveló un atajo de “sequence breaking”, es decir, cuando obtienes algún objeto antes de tiempo, que te permite vencer a Kraid sumamente fácil. Lo puedes ver a continuación:

You can do something funny to Kraid if you get bombs early, just like I thought :^)#MetroidDread #MetroidDreadSpoilers #NintendoSwitch pic.twitter.com/oOTBubpHmi

— Glaedrax – Sequence breaking Dread (@glaedrax) October 10, 2021