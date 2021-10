Creador de God of War critica la dificultad de Metroid Dread

Aunque Metroid Dread ha sido muy bien recibido tanto por la crítica especializada como por los fans, hay gente que no ha disfrutado para nada la obra de MercurySteam. Entre estas personas tenemos a David Jaffe, creador de God of War, quien ha criticado la dificultad de este nuevo título.

Mediante redes sociales y su canal de YouTube, Jaffe ha criticado el diseño de niveles y la dificultad de Metroid Dread. En concreto, el desarrollador declaró que “no hay ningún tipo de indicador sobre qué debes hacer o a dónde debes ir”, y de acuerdo con él, estos elementos no hacen mas que “confundir al jugador”.

Según Jaffe, solo pudo jugar Metroid Dread por dos horas antes de desinstalarlo debido a los puntos previamente mencionados. Jaffe también declara que Dread, junto a Kena: Bridge of Spirits y Returnal, es uno de esos desafiantes juegos que solo “busca alejar a sus jugadores”.

Kena, Metroid, Returnal; all leading the march towards super challenging games.Maybe it’s NES generation coming into their own as designers but I fucking HATE THIS shit. And it’s not an age thing;I NEVER liked it.But it wasn’t so rampant. It’s like devs WANT to push Players away.

— DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) October 10, 2021