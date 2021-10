El día de hoy se está lanzando Back 4 Blood, el nuevo shooter cooperativo a cargo de Turtle Rock Studios. El juego ha tenido criticas un tanto mixtas, sin embargo, nadie había sido tan osado como para llamarlo una “copia barata” de Left 4 Dead, eso hasta que llegó la cuenta de KFC Gaming.

Pareciera broma (y tal vez lo sea) pero la realidad es que KFC Gaming sí dijo esto en Twitter, y aunque ya pasaron varias horas desde dicho tweet, siguen sin borrarlo. Pues bueno, desde Turtle Rock Studios ya le contestaron y acá puedes ver qué dijeron.

11 herbs and spices, and still no taste. pic.twitter.com/wl5YsEmVmu

— Turtle Rock Studios is Back 4 Blood🩸 (@TurtleRock) October 12, 2021