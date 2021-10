Back 4 Blood, el sucesor espiritual de Left 4 Dead, ya está disponible, y millones de personas tienen este título a su disponibilidad por medio de Xbox Game Pass. Esto demuestra que sus desarrolladores, Turtle Rock Studios, tienen la confianza de que su trabajo vale la pena. Sin embargo, hay alguien que no está del todo seguro, y es que la cuenta oficial de KFC Gaming ha señalado que este título es solo una copia barata del trabajo de Valve. Ante estos comentarios, los creadores de Back 4 Blood han emitido una respuesta al respecto.

Aunque el tweet original de KFC Gaming fue eliminado, la cuenta oficial de Turtle Rock Studios en Twitter compartió una imagen con el mensaje de la compañía de pollo, y respondió de la siguiente manera:

11 herbs and spices, and still no taste. pic.twitter.com/wl5YsEmVmu

— Turtle Rock Studios is Back 4 Blood🩸 (@TurtleRock) October 12, 2021