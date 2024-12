Feature – Yamauchi y casi 30 años de Gran Turismo

Las estructuras y organigramas de las empresas de videojuegos se han vuelto verdaderamente complejas, esto debido a que la propia creación de este tipo de entretenimiento se ha convertido en un proceso con muchas capas de profundidad en las que se tienen que involucrar un enorme número de personas. Cuando el medio daba sus primeros pasos, bastaba con tener a un programador y a un par de artistas para crear un fenómenos comerciales de los que se sigue hablando. Hoy en día hay decenas de departamentos en cada estudio, lo que hace muy raro ver verdaderos videojuegos de autor fuera de la escena indie. Contrario a toda esta tendencia, Kazunori Yamauchi se ha mantenido como parte de la línea frontal de Polyphony Digital como director de Gran Turismo, esto para asegurarse de que la franquicia no pierda su toque y siga siendo tan mágica como siempre lo ha sido desde su nacimiento en el primer PlayStation en el ya lejano 1997.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de viajar hasta la impresionante ciudad de Amsterdam en los Países Bajos para estar presentes en las Gran Turismo World Series Finals 2024, esto con el pretexto de tener una charla cara a cara con el mismísimo Kazunori Yamauchi, quien además de haberse comportado extremadamente amable con los medios presentes, estuvo muy abierto a platicarnos de todos los temas que rodean a la franquicia que él representa. A continuación te presentamos gran parte de lo que el legendario creativo japonés nos contó sobre cosas como los enormes retos que ha vivido en su trabajo a lo largo de ya casi tres décadas, así como de la visión que tiene hacia el futuro de la misma.

Una de las grandes polémicas que siempre ha rodeado a Gran Turismo es la de llevar el slogan en su título de “The Real Driving Simulator”, esto básicamente desde que nació. Hacerse llamar el “El Simulador Real de Conducción” no es poca cosa, pues sobre todo hoy en día, tenemos productos como Assetto Corsa o iRacing que precisamente buscan tener las físicas más avanzadas y cercanas a la realidad sin importar lo inaccesible que sean como videojuegos, mientras que para muchos, el producto de Polyphony Digital más bien atiende a una audiencia mucho más amplia que tal vez está buscando pasar un buen rato con todo este amor que hay por los autos, más por especializarse con algo tan clavado. ¿Qué tiene que decir Yamauchi-san a todo esto?

Empujar hacia adelante una serie como Gran Turismo siempre ha sido todo un tema. A pesar de lo que más obvio se ve en términos gráficos, la realidad es que la serie ha tenido una marcada evolución a lo largo de todos estos años. Para nada es lo mismo jugar algo como Gran Turismo 2, con lo que vemos hoy en día con la más reciente entrega. Sobre su visión y en realidad el futuro que le depara a la franquicia, Kazunori Yamauchi fue reservado, pero nos dejó entrever que su mente aún está llena de grandes ideas que estamos seguros, dentro de un tiempo más nos volverán a sorprender enormemente.

Siempre es bien complicado voltear hacia atrás y ver todo el recorrido que ha tenido la industria. Sobre todo para quienes llevamos dos o hasta tres décadas jugando, se siente como si hubiera sido ayer cuando el medio daba el salto hacia gráficas en tres dimensiones para hacernos sentir en el futuro. PlayStation se encuentra celebrando 30 años de trayectoria, en donde diferentes nombres de distintas series le han valido para tener el privilegiado lugar que ostenta en la actualidad. Indudablemente, hablar de la historia de la marca es imposible sin mencionar el nombre de Gran Turismo, es por eso que Kazunori Yamauchi nos cuenta un poco de todos los retos con los que se ha topado su estudio a lo largo de tanto tiempo.

“Recuerdo perfecto cómo es que todo empezó hace ya 30 años. El primer PlayStation estaba dando sus primeros pasos y fue ahí cuando me uní a la compañía. Originalmente mi objetivo era hacer películas, pero por distintas razones fui puesto en la división que estaba haciendo videojuegos. Y es raro porque si lo piensas, en 1991 si fuera alguien que quisiera hacer videojuegos, no me hubiera unido a Sony, me hubiera unido a Nintendo, a Sega o Capcom. Pero bueno, así se dieron las cosas y ese pequeño equipo comenzó a crecer hasta convertirse en quienes crearon PlayStation con Kutaragi-san liderando todo.”

“Podríamos decir que empecé a hacer videojuegos por pura suerte. Gran Turismo es uno de los casi 100 juegos que tenía en mente en aquel entonces, pero algo tenía el tema de hacer un título de carreras que me parecía especialmente interesante. Te puedo decir que desde ese punto hasta la actualidad, siempre ha sido un proceso muy complicado, siempre estando ocupado con todo tipo de situaciones. No ha sido un solo momento difícil, siempre es difícil que todo esto se haga realidad. Incluso te diría que My First Gran Turismo fue un reto. Hacer Gran Turismo 7 compatible con PS5 Pro fue un montón de trabajo.”, nos contó entre risas Kazunori Yamauchi.