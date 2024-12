La quinta y última de The Boys ya están en filmación, lo que significa que las filtraciones no se han hecho esperar. Como ya se esperaba, han surgido una serie de imágenes que nos dan una idea de lo que nos espera en los siguientes episodios de la aclamada serie de Prime Video.

Como recordarán, al final de la cuarta temporada, Homelander logra instaurarse como un miembro clave de la Casa Blanca en Estados Unidos, capturando a nuestros héroes. Ahora, en las recientes filtraciones de la serie, podemos ver la construcción de uno de los campos de concentración que fueron insinuados en previos capítulos de la serie.

First leaked photos from S5 set! There will be “freedom camps” for humans titled “freedom sets you free”. Very obvious parallel with holocaust and supes now will be allegory for nazis basically. Also has “Vernon corporational services” written below pic.twitter.com/bLUdkxZws1

— sonya | carrie bradshaw’s lost sister 🍩🐝🇺🇦 (@soufflewaffle) December 3, 2024