Split Fiction tendrá una película para Hollywood

El éxito de Split Fiction está más que claro. El juego logró vender más de dos millones de copias en su primera semana, y ahora se ha revelado que una película ya está en desarrollo. Sin embargo, aún falta mucho para que este proyecto se haga realidad.

De acuerdo con Variety, Story Kitchen, una empresa que se especializa en adaptaciones cinematográficas y televisivas de juegos y otras propiedades no tradicionales, está trabajando para encontrar a los escritores, director y elenco correcto para crear un paquete de Split Fiction que se pueda vender a los grandes estudios de Hollywood.

Story Kitchen, previamente conocido como dj2 Entertainment, no es nuevo a este territorio, puesto que en el pasado hicieron un trabajo similar con las películas de Sonic the Hedgehog, el anime de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft para Netflix y, más importante, la cinta de It Takes Two, otro trabajo de Hazelight Studios que tendrá una adaptación similar. De esta forma, ya saben exactamente qué hacer para que la cinta de Split Fiction logre ver la luz del día.

Lamentablemente, este es un proceso largo, y por el momento no hay información sobre los estudios que podrían comprar este paquete, los actores que formarían parte del elenco, o el director que podría tomar las riendas del proyecto. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Split Fiction aquí. De igual forma, estas son las ventas del juego.

Nota del Autor:

A diferencia de It Takes Two, Split Fiction tiene una narrativa más tradicional alineada con los estándares de Hollywood, por lo que puede funcionar muy bien en la pantalla grande. Claro, los elementos que hacen a este juego tan especial no se van a trasladar muy bien, pero al menos la historia y personajes pueden funcionar.

Vía: Variety