Fans se molestan con Xbox por colaboración con galletas

A día de hoy las compañías de videojuegos hacen colaboraciones con casi todo tipo de marcas, esto va desde ropa, accesorios, cereales, entre otras que hasta pueden ser un tanto extrañas. Y justo hace algunas horas, Xbox anunció una mancuerna con Nabisco, ya que se pondrán a la venta unas galletas Oreo edición especial alusivas a la consola.

Sin embargo, este anuncio no fue del agrado de todos, dado que algunos fanáticos se pusieron a comentar negativamente las publicaciones en las redes sociales, ya que al parecer no era algo que esperaban. Y en sus reclamos se dice que quieren más juegos y no galletas, esto debido a que la compañía no ha lanzado muchas exclusivas desde Halo Infinite.

Aquí algunos comentarios:

Waiting for Xbox to put out game news, and they give us…. Oreos pic.twitter.com/RYNYR0eQwt

Xbox be releasin everything except games.

sorry guys, got the info wrong!!! the big Xbox announcement this week was oreos 😭😭😭😭!!

they are DELICIOUS though.

— Jez (@JezCorden) January 9, 2023