Fans de Game of Thrones enloquecen con escena de House of the Dragon

Oficialmente se ha estrenado la tan esperada House of The Dragon, serie que cumple como una precuela para todo lo visto anteriormente en Game of Thrones, uno de los programas más exitosos del mundo. Y parece ser que las cosas iniciaron bastante fuertes, con cierta escena de sexo en la que vemos a Matt Smith y que los fanáticos no dejaron pasar por alto.

¡Spoilers adelante!

Concretamente, en su papel de Daemon Targaryen, se encuentra al príncipe teniendo sexo con Mysaria de Sonoya Mizuno, e Internet rápidamente se llenó de reacciones a la revelación vulnerable. Vale la pena mencionar, que el actor había mencionado anteriormente que le tocaron muchas escenas de este tipo, algo que los desconcertó.

Aquí los comentarios de fans:

Estaba un poco preocupado de que house of the dragon fuera demasiado serio, pero a un chico le cortan las bolas y hay una incómoda escena de sexo al estilo perrito, ¡Game of Thrones está de vuelta, bebé!

i was kinda worried house of the dragon would be too serious but a guy gets his balls chopped off and there’s an awkward doggy style sex scene, game of thrones is back baby!!! — strainja (@dogesatiric) August 22, 2022

Solo tomó 25 minutos para que hubiera una escena de sexo en House of the Dragon lmao.

Only took 25 minutes for there to be a sex scene in House of the Dragon lmao — LadyFinger 🇵🇸 🇺🇦 (@LadyFinger_) August 22, 2022

House of The Dragon spoilers muy NSFW . . . . acabo de ver el pene de matt smith.

house of dragons spoilers

very NSFW

.

.

.

.

did i just see matt smith’s penis — rowena (@DrUnfuckable) August 21, 2022

Matt Smith realmente hizo esa escena de sexo de esa manera wow tan poderoso de su parte.

matt smith really did that sex scene THAT way

wow so powerful of him — in my Angel Evie era (@Evknowsbest) August 22, 2022

Recuerda que House of The Dragon ya está disponible en HBO Max.

Vía: ComicBook