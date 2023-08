Fan de Sony paga PlayStation Plus hasta 2050

Un suscriptor de PlayStation Plus de Turquía ha adoptado un enfoque bastante interesante para ahorrar dinero en su membresía… al gastar más de $21,000 pesos para mantenerse como miembro hasta al menos el año 2050. El 2023 no ha sido el año más consistente para los suscriptores de PlayStation Plus. Aunque ha habido excelentes juegos gratuitos, trilogías icónicas e impresionantes exclusivas de PS5, también ha habido algunos tropiezos que han llevado a los suscriptores a amenazar con abandonar el servicio.

Sin embargo, al menos un suscriptor de PlayStation Plus claramente cree que quedarse con el servicio durante las próximas décadas es una buena inversión. Como se observó en el subreddit de PlayStation, parece que un jugador con base en Turquía ha gastado 460,000 liras turcas (poco más de $21,000 MXN) para mantener su suscripción a PlayStation Plus hasta el año 2050. Esto parece ser un intento de evitar los inevitables aumentos de precio que vendrán en los próximos años y ahorrar dinero a largo plazo.

Por supuesto, como otros han señalado, no tenemos idea de si PlayStation Plus, o incluso PlayStation, seguirán existiendo en 27 años. Demonios, si quieres adentrarte realmente en ello; ¿estaremos alguno de nosotros aquí en 27 años? Ciertamente lo espero, pero quién sabe realmente qué nos depara el futuro.

Por otro lado, quizás este jugador se esté riendo de todos nosotros en 2050 cuando estemos pagando $500 o tal vez $1000 MXN al mes por PS Plus y él haya pagado con los precios de 2023. ¿Quién puede decirlo?

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Ha habido más de una ocasión en la que Sony ha considerado cerrar la división de PlayStation, así que, creo que es una apuesta bastante arriesgada, sin mencionar que tendrá que cuidarse muy bien si quiere recuperar su inversión, cosas como la pandemia nos sorprendió a todos.