Fall Guys recompensará a los usuarios por los problemas de conexión

En dado caso de que formen parte de las millones de personas que han jugado Fall Guys: Ultimate Knockout durante los últimos días, seguramente se habrán dado cuenta de que el juego sufre de problemas de conexión. Mediatonic, los desarrollados de este battle royale, están conscientes de estos errores y, además de trabajar para mejorar este apartado, prometen recompensar a los usuarios con una par de regalos.

Por medio de a cuenta oficial del juego, se ha revelado que todos aquellos que hayan jugado al menos una partida antes del 14 de agosto, recibirán una skin legendaria que te transformará en un cactus, así como cinco mil kudos, la moneda del juego.

While we were fighting to keep the servers up and running last week, we promised we'd figure out a way to compensate the community for being so awesome and bearing with us!

We're pleased to announce we're gifting you all this Legendary Prickles costume and 5,000 kudos! pic.twitter.com/vsyXEqS1Tg

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 13, 2020