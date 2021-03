Falcon and the Winter Soldier no dará pie a teorías como lo hizo WandaVision

WandaVision fue todo un hito. No solo vimos el primer capítulo de la cuarta fase de este universo, sino que esta serie fue la primera incursión de Marvel en Disney+. Ahora, a tan solo un par de días del estreno de Falcon and the Winter Soldier, el escritor de este show, Malcolm Spellman, ha mencionado que esta nueva producción no nos dará el suficiente material para crear tantas teorías como lo hizo WandaVision.

En una plática con Inverse, Spellman mencionó que Falcon and the Winter Soldier es una serie más lineal con un enfoque en los personajes, y no tanto en dejar pistas cada episodio para especular sobre el futuro del show. Esto fue lo que comentó:

“No se trata de averiguar algo, se trata de personajes. Uno de los temas principales de esta serie es la identidad y el hecho de que Zemo, Sharon Carter, Bucky Barnes y Sam Wilson se veían a sí mismos como el comienzo de la historia. Se trata de una historia robsuta que obliga a estos personajes a repensar cómo se ven a sí mismos y confrontar cómo los ve el mundo”.

Aunque Falcon and the Winter Soldier sí tendrá un elemento de misterio, Spellman mencionó que esta serie es exactamente lo contrario de WandaVision. Esto fue lo comentó el escritor al respecto:

“Todos son personajes primero. Se trata de la emoción y la conexión, o la falta de conexión, entre los personajes, y eso es algo que hago como escritor y es algo que el género quiere. Por increíble que sea WandaVision, esta es una antítesis en todos los sentidos”.

Falcon and the Winter Soldier llegará a Disney+ el próximo 19 de marzo. En temas relacionados, esta serie se encargará de contar qué sucedió con Captain America después de Endgame. De igual forma, aquí puedes ver los nuevos pósters de la serie.

Vía: Inverse