Un cortometraje de Medal of Honor fue nominado para un Óscar

El año pasado, Respawn Entertainment lanzó al mercado Medal of Honor: Above and Beyond, un juego de VR para esta popular franquicia de disparos. A pesar de que el juego pasó un poco desapercibido, un cortometraje de este título ha sido nominado para un Óscar en la categoría de Mejor Documental.

“Colette” es un cortometraje publicado por el diario de The Guardian, co-producido por Oculus y Respawn, con Vince Zampella acreditado como co-productor ejecutivo. Se realizó como parte de una galería de documentales que aparecieron en Medal of Honor: Above and Beyond. Según informa Variety, “Colette” sigue la historia de un miembro de la Resistencia Francesa conforme visita el campo de concentración donde su hermano murió a mano de los Nazis.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Medal of Honor escribió lo siguiente:

“A nombre de todos en Respawn, nos sentimos increíblemente honrados de que ‘Colette’, el cortometraje que se filmó para Medal of Honor: Above and Beyond, ha sido nominado para un Óscar en la categoría de Mejor Documental.”

