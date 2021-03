Square Enix anuncia que el nuevo juego de Dragon Quest para móviles sí llegará a occidente

El regreso de Dragon Quest: The Adventures of Dai no se limita solamente al mundo del anime, ya que varios juegos de esta serie están en desarrollo. Uno de estos es Dragon Quest The Adventure of Dai: Tamashii no Kizuna para dispositivos iOS y Android, el cual se ha confirmado que llegará a occidente este año bajo otro nombre.

Así es, Square Enix ha revelado que este título móvil, ahora conocido como Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, llegará a occidente en algún punto de 2021. Junto a esto, se llevará a cabo una beta cerrada en Android entre el 7 al 15 de abril.

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds es un RPG de acción en equipo, en donde tendrás que controlar a tres personajes en una aventura a través de dos mundos. Si te interesa el juego, tienes hasta el 4 de abril para registrarte en el título aquí.

Vía: Square Enix