The Falcon and The Winter Soldier presenta nuevos posters enfocados en sus personajes

WandaVision llegó a su fin tras el estreno del noveno capítulo el viernes pasado, pero tal y como Marvel nos lo hizo saber en el pasado, Disney+ seguirá recibiendo nuevo contenido que expandirá la historia de los héroes del MCU. Los siguientes en recibir este tratamiento serán Falcon y el Soldado del Invierno, quienes han recibido una nueva serie de posters para su siguiente proyecto.

The Falcon and The Winter Soldier llegará el próximo viernes 19 de marzo a Disney+, y para celebrar su próximo lanzamiento, la plataforma ha compartida una nueva serie de posters enfocados en cada uno de sus personajes principales:

Similar a lo que sucedió con WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier tendrá una temporada con nueve capítulos, cada uno de ellos con una duración de entre 30 y 45 minutos. La historia contará qué sucedió con estos dos héroes tras Avengers: Endgame y claro, también traerá de regreso algunos rostros familiares del MCU.

Via: ComicBook