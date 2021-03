Ghost of Tsushima es nombrado GOTY por jugadores de Japón

Ghost of Tsushima fue un excelente juego que cerró con broche de oro la generación del PlayStation 4. El año pasado, durante The Game Awards 2020, muchos usuarios se decepcionaron de que la obra maestra de Sucker Punch no se llevará el premio como Mejor Juego del Año, pero al menos en Japón, sí lo fue para sus jugadores.

De acuerdo con la revista japonesa Famitsu, Ghost of Tsushima fue votado por sus lectores como el mejor juego de 2020. De igual manera, los jugadores lo premiaron dentro de muchas otras categorías:

– Mejores gráficos: Ghost of Tsushima.

– Mejor juego de acción/aventura: Ghost of Tsushima.

–Creativo más valioso: Sucker Punch.

– Mejor actor: Jin Sakai – Daisuke Tsuji.

– Mejor personaje: Jin Sakai.

Por supuesto, el obtener todos estos reconocimientos ya es una hazaña digna de alabar, pero también consideremos que Ghost of Tsushima se enfrentó contra otros fuertes candidatos como lo son Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake, Yakuza: Like a Dragon y Persona 5 Strikers.

Fuente: Famitsu