Ezra Miller da su declaración respecto a las acusaciones de robo

No es para nada sorpresa que Ezra Miller sea motivo de noticias negativas en redes sociales, dado que desde su incidente en Hawaii las cosas van de mal en peor para el protagonista de The Flash. Y ahora, se ha declarado inocente de todos los cargos hace poco, algo que es un poco contrastante, pues hace no mucho tiempo atrás pidió disculpas.

A Miller se le permitió comparecer de forma remota la madrugada de este lunes para la sesión en la división penal del Tribunal Superior del estado de Green Mountain, y se le dijo que se mantuviera alejado del vecino a cuya casa ingresó a principios de este año. También se le prohibió interactuar con otro residente de Vermont, Aiden Early, como condición para su liberación.

Miller enfrenta un máximo de 26 años tras las rejas, así como más de $2,000 USD en multas si es declarado culpable de los cargos derivados del incidente de primavera que implicó robar tres botellas de licor de la despensa de Winokur.

La audiencia de hoy en Vermont originalmente se había planeado para el 26 de septiembre, pero se retrasó a finales de este verano. Con aplazos en numerosas ocasiones desde que se anunció por primera vez en 2014 por problemas con el director y la pandemia de Covid, entre otros, la película The Flash está en camino de estrenarse el 23 de junio de 2023.

Ahora, Miller tendrá que acatar las reglas, de lo contrario se podría cumplir su sentencia de cárcel y pago de daños.

Vía: Deadline