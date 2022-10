Ezra Miller vuelve al set de The Flash para hacer algunas tomas

Una de las películas de Warner y DC que más se han mantenido en la polémica es la de The Flash, eso se debe a que el protagonista de la cinta, Ezra Miller, se ha metido en más de un lío mediático. Sin embargo, parece que esta aún no tiene planes de cancelarse, y la prueba más clara de ello se reportó directamente hace algunas horas atrás.

Según recientes declaraciones de The Wrap, Ezra Miller filmó un día de escenas que necesitaban un retoque la semana pasada en el lote de Warner Bros, esto para que la producción del superhéroe veloz siga su curso.

Miller y su agente Scott Metzger se reunieron con los nuevos ejecutivos cinematográficos de WB, Michael De Luca y Pam Abdy, en los estudios en Burbank para hablar sobre la película, aunque no se revelaron otros detalles sobre la reunión. Aunque no es información que pueda ser relevante, los usuarios pueden estar tranquilos con el próximo estreno.

Este es el comunicado que dio Miller respecto a sus acciones polémicas:

Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida.