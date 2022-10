¿Qué le pareció el primer tráiler de Super Mario Bros. La Película a los fans?

El día de hoy fue histórico para los fanáticos de Nintendo, dado que se estrenó el primer tráiler de Super Mario Bros. La película, y si bien todo fue incertidumbre en cuanto a la animación, parece que el resultado fue favorable. Y es que en internet muchos están de acuerdo que es lo que se buscaba en un inicio, dejando su respectiva opinión.

Aquí dejamos algunas:

I can’t believe I’m saying this… but the #MarioMovie looks REALLY GOOD.

OH MY GOSH I SAW THE MARIO MOVIE TRAILER AND ITS AMAZINGLY GOOD pic.twitter.com/fnlEi40SHQ

Mario movie looks fun. A lot better than I thought it was gonna be

Why is the Mario movie looking so good

Dude, Bowser looks sick in the Mario Movie trailer, that's my guy

Can't believe I'm saying this, that Mario trailer actually looked pretty good. Jack Black Bowser is not something I ever realised I wanted. But I do. Give more of it to me, please.

…And please make sure at least one Toad in the movie has the classic voice. I'll be sad if not.

