Ex CEO de PlayStation se va a Tencent Games

Sin duda, uno de los presidentes de la división americana de PlayStation más conocidos es Shawn Layden, ejecutivo que guió a la cuarta consola de la empresa hacia la grandeza y terminó sus funciones en el año 2019. Y tras este descanso que se ha tomado, parece ser que quiere seguir en la rama de los videojuegos, por lo que confirma su unión a Tencent Games.

Esta información la compartió el propio Layden mediante su perfil de LinkedIn, en el cual se afirma que ahora forma parte de la compañía China, misma que en estos momentos es una de las más fuertes en la industria. Eso sí, su puesto no es de los más altos, ya que va a contribuir como asesor estratégico, algo que puede servir para acercarse al mercado americano.

Esto es lo que comentó al respecto:

Estoy encantado de compartir que recientemente me he unido a Tencent Games como asesor estratégico. En este nuevo cargo, espero asesorar, ayudar y apoyar al equipo de Tencent mientras profundizan en sus actividades dentro de la industria a la que he dedicado la mayor parte de mi carrera.

Nos encontramos en un momento clave en los juegos y el entretenimiento. Hay muchos caminos posibles por delante, pero solo unos pocos son profundos, amplios, inclusivos, edificantes, inspiradores y sostenibles. Estoy encantado de continuar en este viaje de descubrimiento y agradezco a Tencent la oportunidad.