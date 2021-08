Evangelion 3.0+1.0 de lo más visto en Prime Video

Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time por fin estuvo disponible en occidente gracias a un estreno internacional en Amazon Prime Video la semana pasada. De esta forma, la compañía detrás de este servicio de streaming reveló que la última cinta en la serie de Rebuild se posicionó como el video más visto de esta plataforma el día de su estreno, el 13 de agosto de 2021.

Esto quiere decir que ninguna otra serie, película o especial disponible en Prime Video alcanzó el número de vistas que obtuvo Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time en su día de estreno. Junto a esto, también se señaló que esta cinta rompió un récord de reproducciones en Japón, logrando un máximo de espectadores que no se había visto desde la llegada de esta plataforma a este país en 2015.

Es importante mencionar que la versión de Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time que llegó a Prime Video cuenta con un par de escenas retocadas y animación adicional que no estuvo presente en el estreno original de la cinta en los cines de Japón. De esta forma, no debe de sonar extraño que esta película logre un récord de reproducciones en este país.

Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time se convirtió en la película más taquillera de Hideaki Anno. De igual forma, la cinta logró recaudar más de $93.4 millones de dólares. Por el momento no se ha compartido información relacionada con los números exactos de vistas que ha generado este anime en Prime Video, pero seguramente son altos.

Vía: Siliconera