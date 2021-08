Neon Genesis Evangelion está de regreso en la pantalla chica gracias al reciente lanzamiento de la saga Rebuild of Evangelion en Amazon Prime Video, y específicamente, Evangelion 3.0 + 1.0. Hideaki Anno, autor de la franquicia, se encargó de supervisar el proyecto de inicio a fin, y resulta ser que todavía hay un par de historias dentro de este universo que le gustaría contar.

En honor al lanzamiento de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en Amazon, se llevó a cabo una mesa redonda en donde, de acuerdo con Collider, Anno mencionó que el universo de Evangelion tiene más historias por explorar.

“Siempre existió esa brecha de 14 años en la historia, así que de cierta forma, me gustaría explorar eso.”

Tal parece que el director está menos interesado en una secuela y preferiría realizar algún tipo de spin-off. Claro, todavía es muy temprano como para que Anno divulge sus planes formales para este tipo de proyectos, pero al menos sabemos que dejó la puerta abierta para continuar con la saga, de una u otra manera.

Ésta no sería la primera vez que Anno habla sobre el futuro de la franquicia después de Evangelion 3.0 + 1.0, ya que en otra entrevista también dijo que preferiría enfocarse en el live-action en lugar de hacer animaciones.

Via: ComicBook