Aquí los mejores memes de Eva 3.0+1.0

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time es todo un éxito. No solo las reproducciones de esta película en Amazon Prime Video son bastante altas, sino que el público está contento con el nuevo trabajo de Hideaki Anno. De esta forma, los memes celebrando esta cinta no se hicieron esperar, y estos son los mejores.

Así es Shinji en Evangelion 😅 pic.twitter.com/pN9UzALGCA — El Otaku Doan (@DoanOtaku) August 17, 2021

Así son los fans de #evangelion y se sabe pic.twitter.com/pPBehrbuNO — 🌸✨💖Eri 🌺💜🌼Open Commissions (@Erivlt) August 17, 2021

Mañana para occidente por fin se estrena la película tan esperada de #Evangelion 3.0+1.0, Thrice Upon a Time. pic.twitter.com/GY9VlRvg5L — Francisco (@francis01170196) August 13, 2021

Jajajajajaja de los mejores memes de Evangelion. Créditos a quién corresponda. pic.twitter.com/JI7CaGY8u8 — Jonbler (@ElJonbler) August 16, 2021

Grande Hideaki Anno al darnos este final de #Evangelion 3.0+1.0 pic.twitter.com/P8gDHL7OEE — LordSalvatorre (@SalvatorreGuzmn) August 14, 2021

Este meme me recordó que @HOrangeDreamer está viendo los rebuilds de #Evangelion pic.twitter.com/4QxvrIiBjT — Paco Zúñiga (@PacoBlackstar) August 15, 2021

Vía: Twitter