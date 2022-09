Estrella de El Juego del Calamar se une a Star Wars: The Acolyte

En ocasiones, los actores del mundo del espectáculo logran obtener grandes papeles debido al trasfondo que llevan en su carrera, y sobre todo, por la relevancia que consiguen en los distintos programas. Y muchos saben que El juego del Calamar es todo un suceso, razón por la cual, Disney ha reclutado a uno de sus actores para participar en Star Wars: The Acolyte.

Según lo informado por el medio Deadline, Lee Jung-Jae protagonizará junto a Amandla Stenberg el próximo thriller de misterio que llevará a los espectadores a una era más oscura de dicho universo. El actor ha aparecido en varias películas y programas de televisión, pero ganó la atención en 2021 y esta será la primera vez que trabaje con un estudio importante.

Star Wars: The Acolyte proviene de Leslye Headland, quien escribió las películas Bachelorette y About Last Night, pero es quizás más famosa por cocrear Russian Doll de Netflix. Y ahora, parece ser que se unirá a este mundo de blasters y sables de luz, para ofrecer una historia que se distancie un poco del linaje que dejaron los Skywalker.

En noticias relacionadas a esta franquicia. Hace poco se retomó el tema relacionado a la trilogía de películas dirigidas por Rian Johnson, quién originalmente prestó su visión para el episodio nueve. Se menciona cuál será el destino de dichas producciones. Si quieres saber más, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: IGN