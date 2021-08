Éstos son los demonios en The Hinokami Chronicles

El día de ayer se reveló que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sí contará con demonios jugables. Sin embargo, Bandai Namco no compartió algún tráiler que nos diera la oportunidad de ver a estas criaturas en acción. Afortunadamente, CyberConnect2, quienes están desarrollando este juego, han compartido un adelanto en donde podemos ver a algunos de los demonios en acción.

El avance que nos presentó CyberConnect2 no es un tráiler formal, sino un vistazo al desarrollo de los demonios. Aquí podemos ver algunas de sus animaciones, así como el estilo artístico que trata de capturar el trabajo que hizo Ufotable con el anime.

Como pudieron ver, Kyogai y Rui de las 12 Lunas de Demonios, así como Susamaru y Yahaba, se unirán al juego. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de una mayor lista de antagonistas en un futuro. Considerando el éxito de la película de Mugen Trian, seguramente Enmu y Akaza formarán parte del repertorio de personajes jugables.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de octubre de 2021. Puedes conocer más sobre la llegada de demonios al juego aquí. De igual forma, un rumor del anime tiene preocupados a los fans.

Vía: CyberConnect2