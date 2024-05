Éstos fueron los juegos más exitosos de abril

Abril fue un mes bastante interesante para la industria de los videojuegos, puesto que vimos el lanzamiento de títulos como Stellar Blade. Junto a esto, la popularidad de la serie de Fallout le dio más atención a los juegos de Bethesda, mientras que los ports de Xbox tuvieron un buen desempeño.

De acuerdo con Mat Piscatella, Director Ejecutivo y Asesor de la Industria de Videojuegos en Circana, Stellar Blade se convirtió en el juego más vendido durante el mes de abril de 2024 en Estados Unidos, un buen logro considerado que su lanzamiento se llevó a cabo durante los últimos días de este mes. Por su parte, Helldivers II, el cual se posiciona como el juego más vendido del año, tuvo un pequeño declive al segundo lugar, aunque aún por delante de Call of Duty: Modern Warfare III en el tercer puesto.

April 2024 Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) pic.twitter.com/fTWBm2ACXT

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 29, 2024