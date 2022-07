Esto es lo que sigue para Millie Bobby Brown después de Stranger Things 4

Después de mucha espera, al fin ha salido a la luz la cuarta temporada de Stranger Things, programa por el cual los fans tuvieron que esperar un mes completo para conocer su conclusión. Y ahora que los actores están libres, es seguro que muchos se preguntan cuál es el futuro de la protagonista, Eleven, o más bien de su actriz, Millie Bobby Brown.

Muchos podrían pensar que teniendo una posición alta en Hollywood, la chica ahora se tomaría un descanso, pero eso es algo que está muy lejos de convertirse en realidad. Dado que actualmente está trabajando en más series y películas de distribuidoras un tanto ajenas a Netflix, pero claro, sin alejarse demasiado de la compañía que la volvió toda una estrella.

Primero, volverá en la segunda película de Enola Holmes, la primera parte se estrenó en el 2020 y le fue tan bien, que los productores decidieron seguir la historia de la simpática hermana de Sherlock. La filmación terminó a principios de enero de 2022, y una vez más fue adaptada por Jack Thorne de His Dark Materials y dirigida por Harry Bradbeer de Fleabag.

Otro proyecto en el cuál también está trabajando es Damsel. Esta es la historia de la princesa Elodie (Brown), a quien le dijeron que está lista para casarse con un príncipe y vivir felices para siempre, pero esto también tiene como consecuencia el ser sacrificado a un dragón después del gran día. Está siendo dirigida por Juan Carlos Fresnadillo de 28 Days Later.

También estará en The Electric State. La trama pone a una chica llamada Michelle (Millie Bobby Brown) y su robot de juguete Skip viajando a través de la tierra ficticia de Pacifica en busca de su hermano desaparecido. La filmación aún no ha comenzado y los anuncios de casting aún no se han hecho. Estará siendo dirigida ni más ni menos que los hermanos Russo.

Un proyecto más que aún no se ha comenzado a filmar es el de The Girls I’ve Been. En esta adaptación cinematográfica de Netflix de la novela de suspenso psicológico de 2021 de Tess Sharpe. Millie Bobby Brown interpretará a la ex Nora, una niña que pasó su adolescencia viviendo bajo múltiples alias diferentes. Aún no hay muchos avances.

Para ya casi terminar, tenemos a The Thing About Jellyfish. Esta adaptación de la novela de 2015 de Ali Benjamin, habla sobre una niña de secundaria que llora la muerte de un antiguo amigo. En marzo de 2021, Netflix se incorporó y Millie Bobby Brown se unió para interpretar el papel principal de Suzy Swanson. El rodaje aún no ha comenzado.

Para cerrar con broche de oro está la quinta temporada de Stranger Things. Misma que dará un cierre definitivo a la franquicia y también al ciclo de estos niños actores que ahora ya son casi todos adultos.

Vía: Den of Geek