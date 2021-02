Este sitio web te dice qué juegos corren mejor en PS5 vía retrocompatibilidad

Creo que la retrocompatibilidad del PlayStation 5 nos sorprendió a todos por lo bien que corre juegos de pasada generación. Actualmente puede ser un poco difícil conocer exactamente qué títulos de PS4 pueden tomar ventaja del nuevo hardware, pero este nuevo sitio web sin duda te será de mucha ayuda.

Backwards Compatible es una nueva plataforma en la cual los usuarios pueden aplicar varios filtros y categorías para identificar si el juego de PS4 que quieren jugar tendrá mejoras en PS5. Éstas incluyen una mejor tasa de cuadros por segundo, una mejor resolución y varios otros detalles.

De igual forma, puedes clasificarlos según su desempeño. Por ejemplo, Ghost of Tsushima corre a 4K y 60FPS en PS5, por lo que tiene una mejora mucho más sustancial que The Last of Us Part II, que únicamente aumenta su resolución pero los cuadros por segundo siguen igual. Por ahora, únicamente existen 577 juegos registrados en el sitio, pero con el paso del tiempo se irán añadiendo más y más.

Fuente: Backwards Compatible