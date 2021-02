A pesar de haber estado gratis, Bugsnax es de los juegos mejor vendidos de Young Horses

Bugsnax fue un título que debutó junto al PlayStation 5, además de que también formó parte de los juegos gratuitos de PlayStation Plus por dos meses, en lugar de uno. A pesar de esto, Young Horses, estudio responsable por su creación, asegura que este nuevo proyecto ya es de los mejores vendidos del estudio.

Vía Twitter, Philip Tibitoski, presidente de Young Horses, confirmó que Bugnsax ya superó las ventas del pasado juego del estudio, Octodad: Dadliest Catch.

Bugsnax has been out for a few months now, and it’s wild that even after being free for PS5 PS+ users for most of that time it has outsold Octodad’s launch PS sales. The team at @YoungHorses is so grateful for everyone’s support!

— Philip Tibitoski (@PTibz) February 1, 2021