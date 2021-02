Desarrolladores de The Medium halagan a Microsoft por el Xbox Series S

Esta semana, el Xbox Series X y Series S recibirán The Medium, el nuevo y aterrador título por parte de Bloober Team. Sus desarrolladores han estado hablando sobre este lanzamiento con VG247, y su productor, Jacek Zieba, reveló durante la entrevista lo mucho que está disfrutando jugar en el Series S.

En las propias palabras de Zieba:

“Sí, jugué el juego completo en Series S hace como una semana y quedé fascinado porque pensé que estaba jugando en un Series X. Alguien me dijo, ‘oye, esto es un Series S.’ ¡¿Qué?! Genial, increíble.

Por supuesto, no habrá 4K porque el Series S no lo soporta, y tal vez luzca un poco diferente al Series X porque es el doble de poderoso, pero la experiencia en general y lo mucho que me divertí, es lo mismo. Yo tengo un Series S y no puedo esperar por jugar en mi casa.”