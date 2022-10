Este es el número de jefes que Suda51 quería meter en No More Heroes 3

El año pasado uno de los juegos que más gustó en Nintendo Switch fue ni más ni menos que No More Heroes 3, creación del estudio Grasshopper Manufacture y por supuesto, lo dirigió Suda51. Y si bien el resultado fue de lo más favorable y satisfactorio, parece que el creador de la serie quería mucho más contenido en cuanto a jefes a enfrentar se refiere.

En una entrevista reciente con el medio conocido como Gematsu, Suda51 mencionó que le hubiera gustado añadir más personajes a la franquicia, concretamente unos 100 con los que Travis se hubiera enfrentado. Sin embargo, por cuestiones de limitación, entre otros detalles, es obvio que al final no se pudo concretar la idea de lo que hubiera sido el juego perfecto.

Aquí su comentario:

Por supuesto, había muchas cosas que queríamos hacer, y he hablado de esto en muchas entrevistas antes, pero inicialmente imaginamos tener 100 jefes y tener más personajes jugables además de solo Travis; esas fueron algunas ideas que consideramos. Además, iba a tener lugar no solo en Santa Destroy, sino también en un lugar llamado Utopiland. Queríamos crear un mapa entero transitable libremente. Realmente esperaba lograr todas esas cosas, pero debido a factores como el gran volumen del juego, la programación, el presupuesto, etc., terminamos teniendo que reducir muchas cosas.

…Para ser honesto… Ojalá hubiéramos agregado más armas. Quería tener tres tipos de armas y, sinceramente, ese es uno de mis arrepentimientos. Entonces, en el futuro, si hacemos una nueva versión o una remasterización o algo así, tal vez dentro de 10 años más o menos, quiero asegurarme de poner cosas así en el juego, si sucede. Pero de nuevo, no puedo hacer ninguna promesa en este momento.