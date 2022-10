Pokémon Sword y Shield dejarán de recibir soporte

Los juegos de Pokémon Scarlet y Violet se están acercando de forma apresurada, algo que ha emocionado a los fanáticos de todo el mundo, incluso para quienes recién se suman a la franquicia. Sin embargo, eso es mala señal para otros juegos de la serie, dado que las versiones de Sword y Shield dejarán de tener soporte para dar paso a la nueva generación.

La fecha para que terminen de lanzarse actualizaciones es el 1º noviembre de este año.

​​Un evento final de Wild Area News llegará ese día y traerá nuevos Pokémon a los juegos que no estaban disponibles anteriormente, incluido Gigantamax Snorlax. Esto continuará hasta que los servicios en línea de Sword y Shield se cierren por completo, algo para lo que faltarían años.

El Battle Stadium ya no se actualizará con una temporada clasificatoria el mismo día y, por lo tanto, los resultados de batallas clasificatorias ya no aparecerán en Pokémon Home. Si bien aún no está confirmado, es probable que The Pokémon Company incluya aquí los resultados de las temporadas clasificatorias de los juegos nuevos.

Vale la pena señalar, que las batallas en línea e intercambios aún van a estar disponibles. Pero ya no habrá competiciones oficiales del juego, y se espera que los juegos queden descartados de los Mundiales Pokémon, mismos que van a llevarse a cabo en Japón en 2023.

Recuerda que estos juegos están disponibles en Nintendo Switch.

Vía: IGN

Nota del editor: Va a ser un tanto nostálgico que los juegos dejen de recibir soporte, pero como la nueva generación se avecina el 18 de noviembre, es evidente que pasarían a ser los acreedores a ser los nuevos juegos competitivos.