Mario Party y Mario Party 2 llegan al Switch

Poco a poco, la oferta de Nintendo 64 en Switch se expande. Hace un par de días llegó Pilotwings al servicio en línea, y recientemente se confirmó que Mario Party y Mario Party 2 estarán disponibles en esta plataforma a principios del próximo mes de noviembre.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Mario Party y su secuela llegarán a la aplicación de N64 en Nintendo Switch Online + Expansion Pack el próximo 2 de noviembre de 2022. Esta es la primera vez que este servicio recibe dos juegos al mismo tiempo, ya que usualmente estamos acostumbrados solo uno por mes.

Party like it’s the year 1999 (and 2000)! Hit some Dice Blocks and become a Super Star in #MarioParty and Mario Party 2, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 11/2! #Nintendo64 pic.twitter.com/gkoPmAPFUk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 21, 2022