La galaxia de Star Wars está en constante expansión. Aunque después de la trilogía de secuelas parecía que esta propiedad estaba lista para descansar durante un par de años, el éxito de The Mandalorian cambió los planes de Lucasfilm. Aunque aún hay varias películas en desarrollo, el enfoque de Disney está en crear series de todo tipo. De esta forma, aquí te decimos todos las series, películas y videojuegos que están en desarrollo actualmente, y cuándo estarán disponibles.

Series:

-Star Wars: Obi-Wan Kenobi TV Series (27 de mayo 2022)

La esperada serie ya está disponible en Disney+. Aquí se nos presenta una vez más a Obi-Wan después de los eventos de Revenge of the Sith. Ewan McGregor retoma el papel de este Jedi, y Hayden Christensen aparecerá como Darth Vader.

-Star Wars: Andor TV Series (32 de agosto de 2022)

Diego Luna toma el papel de Cassian Andor una vez más. Esta serie se desarrolla antes de Rogue One, y nos dará una mirada a cómo la rebelión se formó.

-Star Wars: The Bad Batch: Temporada 2 (2022)

Por el momento no hay muchos detalles, pero la segunda temporada de esta serie animada seguirá una vez más a un grupo de clones que tienen que enfrentarse a una galaxia después de la Orden 66.

-The Mandalorian: Temporada 3 (febrero 2023)

Después de los eventos de The Book of Boba Fett, Din Djarin y Grogu tendrán que viajar a Mandalore para redimirse por sus pecados. Aquí veremos una vez más a Bo-Katon y otros personajes.

-Star Wars: Ahsoka (2023)

Esta serie se desarrolla durante la cronología de The Mandalorian, y nos presentará versiones live action de personajes como Ezra, y bien podría introducir al Grand Admiral Thrawn como el gran villano de esta nueva era.

-Star Wars Skeleton Crew, previamente conocido como “Grammar Rodeo”, (2023)

Jude Law protagoniza una serie enfocada en un grupo de niños que se pierden en la galaxia. Por el momento no hay más detalles, pero suena bastante interesante.

-Star Wars: The Acolyte (por determinar)

Alejándose de la historia de The Mandalorian, The Acolyte nos llevará a la época de la High Republic, en donde varios elementos clásicos por fin se volverán canon en el Star Wars actual.

-Tales of the Jedi (En desarrollo)

Esta es una antología animada, la cual se encargará de expandir varios elementos del mundo de Star Wars. Por el momento no hay más detalles oficiales.

-Star Wars: Lando (En desarrollo)

Como su nombre lo indica, una serie sobre Lando está en desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos eventos se llevarán a cabo antes o después de su aparición en Solo: A Star Wars Story.

-Star Wars: Rangers of the New Republic (posiblemente cancelada)

Esta serie nos presenta la formación de la Nueva República. Sin embargo, el despido de Gina Carano bien pudo cancelar este proyecto, ya que se suponía que ella iba a protagonizar este show.

Películas:

-Star Wars de Taika Waititi (En desarrollo)

El director de películas como Thor: Love and Thunder está trabajando en su propia versión del universo de Star Wars.

-Star Wars: Rogue Squadron (En desarrollo)

Paty Jenkis está a cargo de esta esperada cinta. Sin embargo, su compromiso con Wonder Woman 3 ha retraso esta producción. De igual forma, esta película no es una adaptación de los juegos del mismo nombre.

-Star Wars de Kevin Feige (Sin información)

El famoso jefe de Marvel Studios se tomará un descanso de los héroes para crear una nueva visión para Star Wars.

-Star Wars de J.D. Dillard y Matt Owens (Sin formación)

Este par de directores están a cargo de un nuevo proyecto de Star Wars, del cual no hay información al respecto.

-Star Wars: Trilogía de Rian Johnson (Sin información)

El director de The Last Jedi regresará a Star Wars, y lo hará con una trilogía, de la cual no hay información al respecto. Johnson actualmente está trabajando en otros proyectos antes de comenzar con estas películas.

Videojuegos:

-Star Wars: Hunters (2022)

Zynga y NaturalMotion están a cargo de esta exclusiva del Nintendo Switch, la cual nos dará la oportunidad de participar en diferentes misiones con cazadores de recompensas.

-Star Wars: Knights of the Old Republic Remake (En desarrallo)

Aspyr está a cargo de reimaginar el fantástico juego de BioWare, el cual, al menos hasta el momento, es una exclusiva de PS5.

-Star Wars Jedi: Fallen Order 2 (En desarrollo)

Se espera que Respawn Entertainment anuncie de forma oficial la secuela del aclamado título protagonizado por Cal Kestis durante el verano de este año.

-FPS de Star Wars (Sin información)

No contentos con un solo juego, Respawn Entertainment también está trabajando en un FPS de Star Wars, el cual tendrá a Peter Hirschmann, famoso por la serie de Medal of Honor, como el director.

-Juego de estrategia de Star Wars (Sin información)

Bit Reactor, estudio creado por ex-desarrolladores de XCOM, serán los encargados de crear un nuevo juego de estrategia de Star Wars, con la ayuda de Respawn.

-Star Wars de Ubisoft Massive (Sin información)

El estudio de Ubisoft encargado de The Division y el juego de Avatar en desarrollo, también serán los encargados de crear un mundo abierto de Star Wars.

-Star Wars Eclipse (Sin información)

Quantic Dream, responsables por Heavy Rain y Detroit: Became Human, están a cargo de este proyecto narrativo, el cual romperá convenciones del estudio.

-Star Wars de Skydance New Media (Sin información)

Amy Henninh regresa al mundo de Star Wars, y esperemos que en esta ocasión el proyecto no sea cancelado.

Vía: IGN y Polygon