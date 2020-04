Éstas son algunas de las mejores bromas de April Fools 2020

April’s Fools oficialmente ha terminado. Aunque en esta ocasión no vimos tantas “fake news”, bromas y anuncios falsos como en años previos, 2020 nos ofreció un par de chistes bastante agradables. Desde los que simplemente le sacaron una carcajada al público, pasando por los que en parte son realidad, hasta aquellos que nos entristece no ver concretados.

Hace un par de días, PlatinumGames había mencionado que el 1 de abril mostraría el cuarto y último proyecto de la iniciativa “Platinum 4”. Aunque muchos esperaban un nuevo juego, tal vez el regreso de Scalebound, o una actualización del desarrollo Bayonetta 3, la realidad fue diferente. Hideki Kamiya tomó esta oportunidad para engañarnos con un nuevo juego de Sol Cresta exclusivo para las arcades. Conoce más aquí.

Box Boy es una serie de puzzles enfocados en crear plataformas con cubos. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso lógico para la serie? Correcto, un beat’em up estilo Final Fight, conocido como Final Box. Aunque todos es una broma de HAL Laboratory, parte de nosotros deseas ver un crossover entre estas dos series.

Tal vez el chiste de April’s Fools que más nos duele fue ver una secuela de Ducktales por parte de los desarrolladores detrás de Monster Boy, con un estilo visual de la nueva serie de Patoaventuras. Lamentablemente, esto no es real y el equipo de FDG Entertainment sólo ha jugado con nuestro corazón.

Surprise! We're happy to announce our new game project #DuckTales QuackShots together with our #MonsterBoyGame development partner Game Atelier! pic.twitter.com/iQfmnwLcPH

— FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020