Esta es la casa más popular de Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy nos presenta una pregunta muy importante: ¿cuál casa elegir? Entre las cuatro opciones, uno podría llegar a pensar que Gryffindor es la más popular, especialmente considerando que esta fue la elección de Harry Potter. Sin embargo, parece que este no es el caso, y un par de encuestas nos revelan cuál es la elección de la mayoría de los jugadores.

Previo al lanzamiento del juego, la cuenta oficial de Hogwarts Legacy compartió una cuenta en su perfil de Twitter, para averiguar cuál es la casa más popular. Los resultaron dieron a conocer que Slytherin es la casa más amada por el público, con un 30.8% de los votos. En segundo lugar, vemos Gryffindor con 28.5%. Después encontramos a Ravenclaw 24.2%. Por último, Hufflepuff obtuvo el 16.5% de los votos.

