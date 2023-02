Nuevo parche llega a Hogwarts Legacy

Oficialmente se ha lanzado hace poco Hogwarts Legacy, videojuego que nos lleva al mundo de Harry Potter, solo que ahora tomará las riendas de la historia un nuevo personaje que podremos crear desde cero. Y si bien el rendimiento ha sido bueno, si existen algunos errores para consola y PC, por lo que Avalanche está preparando una actualización.

En la cuenta de Twitter del videojuego se menciona lo siguiente:

Xbox Series X and PC players, expect a patch today that resolves a number of bugs and performance issues!

PS5 players, due to some unforeseen issues, we're targeting later this week to get your patch to you. Thanks for your patience! https://t.co/hPF39oNyGz

— WB Games Avalanche (@AvalancheWB) February 14, 2023