Fechas para los próximos estrenos del MCU en películas y series

El próximo 16 de febrero se estrena la película de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, cinta que dará inicio a la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Y ahora, ya se tienen algunas fechas con todo lo que va a llegar este mismo año y algunos posteriores. No solo hablando de las películas para cine, sino también con las series de Disney Plus.

Acá los estrenos:

– What If…? temporada 2 (2023)

– Ant-Man and the Wasp: Quantumania (16 de febrero de 2023)

– Secret Invasion (2023)

– Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5 de mayo de 2023)

– Echo (Verano 2023)

– Loki: Temporada 2 (Verano 2023)

– The Marvels (28 de Julio, 2023)

– Ironheart (Otoño de 2023)

– X-Men ’97 (Otoño de 2023)

– Agatha: Coven of Chaos (Verano 2024)

– Daredevil: Born Again (Primavera 2024)

– Captain America: New World Order (3 de mayo de 2024)

– Thunderbolts (26 de julio de 2024)

– Blade (6 de septiembre de 2024)

– Deadpool 3 (8 de noviembre de 2024)

– Spider-Man: Freshman Year (2024)

– Fantastic Four (February 14, 2025)

– Avengers: The Kang Dynasty (2 de mayo de 2025)

– Untitled Marvel Movie (7 de noviembre de 2025)

– Avengers: Secret Wars (1º de mayo de 2026)

– Vision Quest ( TBD)

– Spider-Man 4 (TBD)

– Armor Wars ( TBD)

– Wakanda serie ( TBD)

– Marvel Zombies ( TBD)

– Shang-Chi 2 (TBD)

– Wonder Man (Date TBD)

– Guardians of the Galaxy Especial de navidad 2(TBD)

Recuerda que más actualizaciones de fechas se darán durante D23 o la San Diego Comic-Con.

Vía: IGN

Nota del editor: Por ahora, los planes de Marvel parecen muy sólidos en cuanto a contenido de cine y televisión. Ya veremos si la nueva etapa de la marca nos muestra un camino interesante.