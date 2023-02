Mod agrega apartado multiplayer a Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy es un juego que incluye una gran variedad de mecánicas y estilos de juego. Sin embargo, los fans siempre quieren más, y un grupo de jugadores actualmente está trabajando en un mod que proporciona un apartado multiplayer, aunque tendrás que pagar para acceder a él.

Actualmente, el grupo conocido como The Together Team está trabajando en un mod para Hogwarts Legacy, conocido como HogWarp, el cual te permite disfrutar de esta aventura en compañía de tus amigos, siempre y cuando todos estén en PC. Sin embargo, para acceder a este contenido tendrás que apoyar el Patreon de este equipo, el cual tiene un precio de $10 dólares, o $220 pesos al mes.

Esto no acaba aquí, ya que si quieres tener un servidor privado para jugar solo con tus amigos, tendrás que pagar $50 dólares, o $1,060 pesos al mes, para así disfrutar de este mundo sin interrupciones de otras personas. Si dudas sobre la calidad de este trabajo, The Together Team ha trabajando en mods similares para Skyrim y Cyberpunk 2077, los cuales han tenido una recepción positiva.

Nota del Editor:

Mods como estos son muy divertidos, pero ya cuando tienes que pagar más de mil pesos al mes para jugar en un servidor privado, ya no se siente tan necesario. Al final del día, Hogwarts Legacy es una experiencia que funciona a la perfección para un jugador, y nunca se siente como si fuera necesario un multiplayer.

Vía: The Together Team