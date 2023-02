Dragon Ball Super da primer vistazo al capítulo 90

Actualmente la franquicia de Dragon Ball Super es una de las más exitosas en el mundo de la animación de japón, eso se debe principalmente a que la historia va creciendo en diferentes medios de entretenimiento. Primero que nada, tenemos la película de Super Hero, así como el manga que actualmente está avanzando por el capítulo 90.

En el nuevo avance mostrado en las redes sociales, nos presenta a Krillin quien al parecer va a tener una especie de protagonismo en este arco donde Trunks y Goten son los personajes estelares. Este arte es elaborado por Toyotaro, quien por ahora se encarga del manga, dado que se le considera el sucesor actual del creador de la saga, Akira Toriyama.

Checa el boceto:

#dbspoilers

Krillin confronts the Mt. Butterfly Zombies at a convenience store in Ch90 draft!

"Goten and Trunks finally face off against Dr. Hedo. Don't miss the clash between the two half-Saiyan Superheroes and Dr. Hedo's Android Army!"

More drafts on 14th at 10am (JST) pic.twitter.com/5RsPCShABm

