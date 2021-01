Esta aclamada exclusiva de PS4 también llegará al Nintendo Switch

PlayStation 4 destacó gracias a sus increíbles exclusivas, sin embargo, Sony también está buscando experimentar en otras plataformas. El día de hoy, Falcom y NIS America anunciaron que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV perderá su exclusividad en PS4 puesto que también llegará al Nintendo Switch.

Específicamente, será el próximo 9 de abril cuando Trails of Cold Steel IV llegue al Switch tanto en América como en Europa. Los afortunados jugadores de Japón podrán empezar a disfrutarlo desde el 18 de marzo en la consola híbrida.

Hasta la fecha, el juego solo está disponible en PS4. De hecho, TOCS IV debutó desde 2018, pero únicamente en territorio nipón. No fue hasta 2020 que los fans de Occidente pudieron jugarlo. Afortunadamente, además de PS4 y Switch, este título también llegará a PC en algún punto de este año.

Via: ComicBook