Fans atacan a Studio MAPPA y director de Attack on Titan por el nuevo episodio

El pasado 10 de enero se estrenó el episodio 64 del anime de Attack on Titan, titulado “Declaración de Guerra”. Al tratarse de uno de los capítulos más esperados para la última temporada del show, muchas personas tenían altas expectativas para el trabajo de Studio MAPPA, y de su director, Teruyuki Omine. Aunque muchos estuvieron contentos con el producto final, algunos no estuvieron felices, y demostraron su inconformidad en Twitter.

Horas después de la transmisión del episodio, las cuentas oficiales de Studio MAPPA y del director del episodio fueron bombardeadas con tweets que se quejaban de la animación y la falta del soundtrack que muchos esperaban. Esto fue lo que llegó a comentar el público.

“Parece que algunas personas tóxicas atacaron al director Teruyuki Omine porque no puso la “banda sonora correcta” en el episodio 64 y por eso estaba deprimido. Eres una vergüenza para el fandom de AOT, no te mereces el estudio MAPPA y su personal”.

It seems that some toxic people attacked the director Teruyuki Omine because he didn't put the "right soundtrack" in episode 64 and for that reason he was depressed. You're a disgrace to AOT fandom, you don't deserve MAPPA studio and its staff. pic.twitter.com/oFsigkKKkA — Attack On Fans (@AttackOnFans) January 12, 2021

“He visto a demasiada gente quejarse de la pobre y mediocre elección de música. Pero también, ¿por qué la pobre composición visual? Una pared de humo y un pobre CGI solo para dos segundos de animación al final. El manga incluso tenía una perfecta referencia para trabajar con ello”.

“Hablando de Attack on Titan: Sí, la animación de Mappa se siente como algo que hace Queen Bee: hacer una presentación en powerpoint de los dibujos del Manga. No quería unirme al tema, así que me tomé mi tiempo en esto, pero me encuentro deseando una calidad similar a la de la primera temporada”.

Also speaking of Attack on Titan: Yes, Mappa's animation feels like something Queen Bee does – making a powerpoint presentation from the Manga drawings. Didn't want to jump on the bandwagon so took my time on this but, I find myself wishing for S1 like quality. — PapaUwU 🍿 DYM (@papauwuplays) January 12, 2021

“Solo es mi opinión pero estoy decepcionado. SNK debería prestar más atención a los detalles, la animación, los sonidos ambientales, y la música de la escena final… no fueron los mejores. No usaron la mejor música que tenían. Creo que Jujutsu Kaisen es más preciado para MAPPA”

“No quiero ser del tipo que habla mal, pero lo que no me gustó fue la elección de la música para cuando Eren se transformó, como 2Volt ????? Quiero decir que lo estaban haciendo increíble con Attack on Titan, pero me gustó”.

#AoTSeason4NHK

Don't want to be the type to bring shit down, but what I didn't like was the choosing of music for when Eren transformed, like 2Volt????? I mean they were doing amazing with attack on titan, but I liked it ig — elf🌿 (@81194elf) January 10, 2021

En respuesta, Omine se disculpó con un tweet, y volvió privado su perfil. Afortunadamente, el resto de los fans, a los que sí les gustó el episodio, decidieron compartir mensajes de apoyo y agradecimiento al estudio responsable del anime, así como a su director.

“No soy muy bueno con el inglés. Lo siento. Estoy bien ahora, he sentido su aprecio por mi. ¡Muchas gracias! ¡Estoy bien!”

I'm not very good at English. I'm sorry. I'm fine.

Your love has rubbed off on me.

Thank you so much! — 大峰輝之 teruyuki omine (@teriteri5) January 12, 2021

Estas fueron las respuestas positivas:

I’m sure people who don’t know what Attack on Titan is probably freaked out when #DeclarationOfWar was trending😂 pic.twitter.com/a0XukCqzgG — Nomoriah Gaming (@Nomoriah_) January 12, 2021

It strangely feels different watching it than reading the manga. Every bit of Eren's desolation, vengeance, rage and sorrow is in my blood.

#DeclarationOfWar pic.twitter.com/eotIIlQMik — Jakobb Mikael (@jakobbmikael) January 12, 2021

#DeclarationOfWar

It has begun, no turning back pic.twitter.com/fUhA3TmAgD — Musayed Ahmed Yash (@MusayedAhmed) January 12, 2021

¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusto el nuevo episodio de Attack on Titan?

Vía: Twitter