Mientras que la industria del cine se encuentra paralizada debido a la pandemia del COVID-19, Netflix sigue trabajando en sus propias producciones originales. El día de hoy la plataforma de streaming reveló todas las películas que estarán estrenando en el servicio a lo largo de los próximos 12 meses y acá te compartimos la lista completa.

Acción

– El ejército de los muertos

– Disomnia

– Kate

– Zona de riesgo (15 de enero)

– Red Notice

– Sweet Girl

Terror

– Trilogía Fear Street

– No One Gets Out Alive

– Hay alguien en tu casa

– Things Heard and Seen

Misterio

– Blood Red Sky

– Beckett

– Escape from Spiderhead

– Intrusion

– Munich

– O2

– Night Teeth

– La nube

– The Woman in the Window

Ciencia Ficción

– Stowaway

Románticas

– A Castle for Christmas

– Fuimos canciones

– El stand de los besos 3

– Love Hard

– The Last Letter From Your Lover

– Intercambio de princesas 3

– A todos los chicos: Para siempre

– Nueva comedia romántica producida por Alicia Keys

Dramas

– Beauty

– Blonde

– La rosa de Bombay

– Bruised

– Cowboys de Filadelfia

– Fever Dream (Distancia de rescate)

– Malcolm y Marie

– Monster

– Penguin Bloom (27 de enero)

– Fragmentos de una mujer (7 de enero)

– La excavación (29 de enero)

– The Guilty

– È stata la mano di Dio

– The Power of the Dog

– The Starling

– Tigre Blanco (22 de enero)

Westerns

– The Harder They Fall

Comedias

– 8 Rue de l’Humanité

– Afterlife of the Party

– Un viaje pesado

– Don’t Look Up

– Papá por dos

– Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

– Moxie (3 de marzo)

– Le dernier mercenaire

– Fuerza Trueno

Para toda la familia

– A Boy Called Christmas

– Especial de Navidad de Shaun, el cordero

– Animalia en Australia

– Ohana: Un magnífico tesoro (29 de enero)

– Nightbooks

– Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

– Robin Robin

– Skater Girl

– Película de The Loud House

– Trollhunters: Rise of the Titans

– Wish Dragon

– ¡Hoy sí! (12 de marzo)

Musicales

– A Week Away

– tick, tick…Boom!

En total, estamos hablando de 70 producciones originales que Netflix tiene planeado estrenar a lo largo de este año. Sin embargo, es importante recordar que cualquiera de estas películas podría retrasarse debido a complicaciones originadas por la pandemia, pero no perdamos la esperanza todavía.

Via: Hipertextual