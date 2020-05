Es oficial, Cate Blanchett interpretará a Lilith en la película de Borderlands

A pesar de que la relación entre los videojuegos y el cine no es la mejor, los grandes productores de Hollywood siguen apostando a este tipo de proyectos. Sin embargo, con HBO creando una serie de The Last of Us, Paramount y la película de Sonic, parece que estos medios por fin se empiezan a llevarse bien. Ahora, después de varios rumores, se ha confirmado la participación de Cate Blanchett en la adaptación de Borderlands para la pantalla grande.

Así es, la dos veces ganadora del Óscar, Cate Blanchett, a quien podrás reconocer por interpretar a Hela en Thor: Ragnarok, le dará vida a Lilith en la película de Borderlands. Esto fue lo que comentó Eli Roth, director de la cinta:

“Tengo mucha suerte de tener a la increíble Cate Blanchett protagonizando Borderlands. Tuvimos la colaboración más increíble juntos en The House with a Clock in Its Walls, y creo que no hay nada que ella no pueda hacer. Desde el drama hasta la comedia y ahora la acción, Cate hace que cada escena cante. Trabajar con ella es realmente el sueño de un director hecho realidad, y me siento tan afortunado de poder hacerlo nuevamente a una escala aún mayor. Todos traen su juego A para trabajar con Cate, y sé que juntos vamos a crear otro personaje icónico en su carrera ya famosa”.

Se espera que la película de Borderlands comience a filmarse en algún punto de este año. Por ahora no hay más detalles sobre el resto del elenco o la trama. En temas relacionados, ya puedes conseguir Borderlands: The Handsome Collection gratis en PC. De igual forma, el tercer DLC de Borderlands 3 ya tiene fecha de lanzamiento.

Vía: EW