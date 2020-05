El tercer DLC de Borderlands 3 ya tiene fecha de lanzamiento

Los jugadores de Borderlands deben de prepararse, debido a que una nueva expansión para la tercera entrega en la serie estará disponible el próximo mes. Bounty of Blood: A Fistful of Redemption es el nombre de este DLC, el cual nos permitirá explorar nuevas locaciones, experimentar con más armas, y conocer a interesantes personajes de este universo.

De acuerdo con The Borderlands Show, Bounty of Blood: A Fistful of Redemption estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 25 de junio, y podrás adquirir este contenido por separado o como parte del pase de temporada. Esta es la descripción que ofrece Gearbox sobre este nuevo contenido:

“Viajarás al duro planeta desértico de Gehenna para reclamar una recompensa por The Devil Riders, una banda de bandidos viciosos montados encima de temibles bestias. Los Devil Riders han estado aterrorizando a la pequeña ciudad de Vestige, y tendrás que formar un equipo con los lugareños si quieres tener alguna esperanza de administrar algo de justicia fronteriza. En el camino, te encontrarás con caras nuevas como Rose, una guerrera experta en pistolas y katana por igual, y Juno, un luchador rudo con un pasado a cuadros”.

Como su nombre lo indica, este DLC estará inspirado por el western, vaqueros y fugitivos de la ley. Cada nueva arma, locación y vehículo contará con un diseño inspirado por este periodo histórico. Pero esto no es todo, ya que Gearbox también compartió una imagen del avance para el cuarto DLC del juego. Gearbox dijo que tendrá más que decir sobre eso en una fecha posterior. Por lo tanto, puedes ir preparándote para el lanzamiento de Bounty of Blood: A Fistful of Redemption en Borderlands 3 el próximo 25 de junio.

En temas relacionados, es posible que Cate Blanchett logre interpretar a Lilith en la película de Borderlands. De igual forma, con Borderlands Science puedes contribuir a la investigación científica.

Vía: Borderlands