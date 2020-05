Es oficial, BlizzCon 2020 ha sido cancelado

Desde hace un par de meses Blizzard advirtió sobre la posibilidad de cancelar BlizzCon 2020 a causa del COVID-19. El día de hoy la compañía ha confirmado que la edición de este año de una de las convenciones más importantes de Estados Unidos y la industria de los videojuegos ha sido cancelada por la pandemia actual.

Sin embargo, este no es el final de BlizzCon. Similar a varios eventos y convenciones, una versión digital ya está en proceso. Lamentablemente, esta edición virtual no estará disponible este año. Blizzard espera tener listo este nuevo evento a inicios de 2021. Por el momento no se han revelado más detalles. Esto fue lo que comentó Saralyn Smith, productora ejecutiva de BlizzCon:

“Estamos hablando de cómo podríamos canalizar el espíritu de la BlizzCon y conectarnos con usted de alguna manera en línea, mucho menos afectados por el estado de los protocolos de salud y seguridad para las reuniones masivas en persona. Queremos hacer esto lo antes posible, pero dado que este es un territorio nuevo y los diferentes factores involucrados, lo más probable es que sea a principios del próximo año. BlizzCon también es un escenario para grandes eventos de esports en los juegos de Blizzard cada año, por lo que también estamos buscando alternativas para apoyar parte de la competencia de alto nivel que normalmente se llevaría a cabo en el show”.

BlizzCon 2020 se suma a una larga lista de eventos que han cancelado sus presentaciones físicas a causa del COVID-19, pero ya están trabajando en una edición digital, como San Diego Comic-Con, Gamescom, Tokyo Game Show y más.

Vía: Blizzard