Tu caballo no puede morir en Ghost of Tsushima

En Ghost of Tsushima, el honorable samurai Jin Sakai se encuentra en una misión de venganza contra el ejército Mongol tras haber conquistado esta isla. Utilizando técnicas de ninja, Jin tiene como objetivo erradicar la presencia enemiga de su hogar, matando a todos aquellos que se interpongan en su camino. A lo largo de esta aventura, no cabe duda que mataremos a cientos de mongoles, pero al parecer los animales estarán a salvo de la violencia.

En particular, el caballo de Jin, Nobu. Si estabas preocupado de que este corcel pudiera morir en la lucha contro los mongoles, entonces te tenemos buenas noticias. En una entrevista con USgamer, Jason Connell, director creativo, dice claramente, “Tu caballo no puede morir.” Podría espantarse y correr, pero el juego no te lo arrebatará permanentemente.

Esto es similar a juegos como The Witcher 3: Wild Hunt y las más recientes entregas de Assassin’s Creed. Sin embargo, Ghost of Tsushima llevará este concepto al siguiente nivel, removiendo por completo la posibilidad de cazar animales. Aunque Jin podrá crear objetos utilizando los diferentes recursos de esta isla, ninguno de estos materiales vendrá de su vida salvaje.

De hecho, la fauna de Tsushima ayudará al jugador en otras maneras. Jin podrá utilizar a los animales para encontrar gente que necesita ayuda, secretos ocultos, o locaciones sin descubrir.

Ghost of Tsushima debutará el próximo 17 de julio para PlayStation 4.

Fuente: USgamer