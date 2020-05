El evento digital de Gamescom 2020 confirma fecha y detalles

Tras la cancelación del evento físico de Gamescom 2020 a causa del COVID-19, los organizadores del evento han confirmado que la versión digital de este año se llevará a cabo del 27 al 30 de agosto.

Esta edición digital contará una variedad de espectáculos, una plataforma conocida como Gamescom Now como centro de contenido para toda la información más reciente, y una Conferencia Digital Devcom para desarrolladores de juegos y otros visitantes profesionales. Pero no es todo, ya que veremos un par de nuevos formatos de Gamescom, enfocados en diferentes aspectos del evento.

Esto fue lo que comentó Koelnmesse y Game, los organizadores del evento:

De igual forma, Geoff Keighley ha confirmado una nueva fecha para la Opening Night Live como parte del Summer Game Fest. Este evento estaba planeado originalmente para el 24 de agosto, pero ahora se llevará a cabo el 27 de agosto. De esta forma funcionará como la presentación inaugural de Gamescom por segundo año consecutivo.

Quick update: @gamescom Opening Night Live will now take place live on August 27 and kick off 3 days of @gamescom 2020. We’re planning a spectacular show that will also be the grand finale of @summergamefest More at https://t.co/KRzKTQeHcs pic.twitter.com/3gVEvG1so7

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 18, 2020