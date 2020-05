La segunda temporada de The Umbrella Academy llegará a Netflix en julio

The Umbrella Academy llegó a Netflix el año pasado y se convirtió en una de las grandes sorpresas del servicio de streaming. Esta adaptación del cómic con el mismo nombre causó una gran primera impresión y obtuvo nuevos fans en el proceso. Ahora, Netflix ha revelado que podrás disfrutar de la segunda temporada de esta serie a finales del próximo mes de julio.

Junto a un vídeo que recrear la amada escena bailando I Think You’re Alone Now, de Tiffany, pero con cada actor desde sus casas, Netflix ha revelado que la segunda temporada de The Umbrella Academy estará disponible el próximo 31 de julio de 2020.

La segunda temporada The Umbrella Academy contará de nuevo con Steve Blackman en el guión. Además de con Elen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher y Ethan Hwang como protagonistas de la historia. Suman, además, Ritu Arya, Yusuf Gatewood y Marin Ireland.

Vía: Netflix