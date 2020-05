Super Saiyajin 4 hace su entrada triunfal en el manga de Dragon Ball: Heroes

Super Saiyajin Fase 4 es una de las transformaciones de Dragon Ball más amados por el público. A pesar de que este nivel de poder nunca ha llegado a ser considerado canon en la historia de este anime, el reciente capítulo del manga de Dragon Ball Heroes le ha proporcionado la oportunidad al Super Saiyajin Fase 4 de debutar en las hojas impresas por primera vez, y fue impresionante.

Dragon Ball Heroes: Victory Mision es el manga spin-off del juego de cartas del mismo nombre y fue creado por Toyotarō, el sucesor de Akira Toriyama. Durante el episodio más reciente de esta obra, Goku Super Saiyajin Fase 4 por fin fue introducido a este mundo, y causó una gran impresión en todos los lectores.

Just got into my first DB debate in months.

Pretty sure I took that L.

Anyways I just reread Dragon Ball Heroes Victory Mission and you can just fucking TELL how excited Toyotaro was to be the first person to draw SS4 in a official DB manga. pic.twitter.com/QG0c2fOwGZ

— Victor @ We’ll See (@Killafoe1) May 17, 2020